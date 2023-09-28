В Ташкенте после взрыва на складе возник пожар. Есть погибший

Утром 28 сентября на таможенном складе в Ташкенте произошёл взрыв. Погиб один человек, 163 пострадали.

Взрыв произошёл в три утра по местному времени, пожар охватил три тысячи квадратных метров, работы по тушению огня продолжаются до сих пор. Официальная причина, озвученная МВД Узбекистана, – удар молнии.

По данным Минздрава Узбекистана, в результате взрыва погиб подросток, пострадали 163 человека – 24 из них госпитализированы, тяжелораненых нет, остальным оказали амбулаторную медицинскую помощь.

Взрывной волной в ближайших домах выбило стёкла. В районе нет электричества, сильно повреждено здание одной из школ. Серьезный ущерб также нанесён имуществу различных предприятий вблизи места взрыва, сообщает МВД Узбекистана.