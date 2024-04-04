В Ташкенте сорвали проведение фестиваля "Артдокфест/Азия". Президент фестиваля Виталий Манский сообщил, что это было сделано по указанию министерства культуры Узбекистана.

Полиция пришла на показ документального фильма о войне в Украине "Восточный фронт" Виталия Манского и Евгения Титаренко. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что получили некое письмо от Минкультуры страны. По словам Манского, запрещены к показу все остальные фильмы фестивальной программы. "Артдокфест/Азия" должен был пройти со 2 по 8 апреля.

В разговоре с изданием "Медуза" Манский заявил, что за отменой фестиваля может стоять российское посольство. Он не уточнил откуда получил данную информацию.