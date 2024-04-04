В Ташкенте сорвали проведение фестиваля "Артдокфест/Азия". Президент фестиваля Виталий Манский сообщил, что это было сделано по указанию министерства культуры Узбекистана.
Полиция пришла на показ документального фильма о войне в Украине "Восточный фронт" Виталия Манского и Евгения Титаренко. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что получили некое письмо от Минкультуры страны. По словам Манского, запрещены к показу все остальные фильмы фестивальной программы. "Артдокфест/Азия" должен был пройти со 2 по 8 апреля.
В разговоре с изданием "Медуза" Манский заявил, что за отменой фестиваля может стоять российское посольство. Он не уточнил откуда получил данную информацию.
- Фестиваль "Aртдокфест", который с момента его создания в 2007 году был ориентирован на независимое российское кино и социальную критику реальности, с момента аннексии Крыма принял антивоенную позицию. С 2014 года проводился в Москве, Санкт-Петербурге и Риге. В последние годы подвергался давлению властей. Просмотры в кинотеатрах отменялись, а также срывались участниками движений СЕРБ и НОД. После запрета проведения фестиваля в Москве 2 марта 2022 года руководством было принято решение о переезде в Ригу.
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