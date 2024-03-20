В Татарстане дело Искандера Ясавеева отправлено на новое рассмотрение

В среду 20 марта Верховный суд Татарстана признал незаконным решение Вахитовского районного суда Казани, оштрафовавшего социолога и журналиста Искандера Ясавеева на 15 000 рублей за плакат "Алсу Курмашева — журналистка, а не преступница". "Idel.Реалии" сообщает, что дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.



Вахитовский райсуд Казани 1 февраля признал Ясавеева виновным по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). 10 декабря 2023 года Ясавеев участвовал в согласованном властями пикете против преследования журналистов. Некоторые участники акции стояли с плакатами в поддержку журналистки Татаро-Башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашевой.

— Через несколько минут после начала акции к нам подошел представитель исполкома Марат Исхаков и спросил [организатора] Дарину Лунцову и меня, соответствует ли, на наш взгляд, содержание плаката с именем Алсу Курмашевой теме пикета, — рассказывал ранее Искандер Ясавеев. — Он процитировал заявленную цель мероприятия: "Побудить федеральные органы власти, власти местного самоуправления к ужесточению законодательства за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные в отношении журналистов, привлечь внимание к проблеме журналистов, погибших при исполнении обязанностей". Я ответил, что Алсу Курмашева — журналистка, она находится в тюрьме, ее необоснованно преследуют, поэтому плакат, на мой взгляд, соответствует цели пикета, однако, чтобы не подвергать организатора акции риску наказания, я готов его убрать, что и сделал.

Через несколько дней полицейские составили протокол на Дарину Лунцову по части 1 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка его организации либо проведения"). 22 декабря 2023 года суд оштрафовал ее на 20 тысяч рублей.



Искандер Ясавеев обжаловал постановление в Верховный суд Татарстана. 20 марта ВС частично удовлетворил апелляционную жалобу, отменил решение районного суда и вернул дело на новое рассмотрение.

Журналистка Татаро-Башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашева находится в заключении с октября 2023 года. Ее обвиняют в том, что она не заявила властям о якобы необходимости зарегистрировать ее "иностранным агентом". Кроме того, 11 декабря 2023 года стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела — о распространении "фейков" о российской армии — за книгу "Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину".

Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. "Мемориал" ранее признал Алсу Курмашеву политической заключённой.