В Татарстане после атаки дронов горит нефтеперерабатывающий завод

Беспилотники в ночь на 12 июня атаковали "Тольяттикаучук" в Самарской области и нефтеперерабатывающий завод в Татарстане.

Власти Самарской области ночью предупреждали о налёте беспилотников.

Украинские мониторинговые телеграм-каналы сообщили об ударе по химзаводу "Тольяттикаучук". Предприятие обеспечивает каучуком четверть всего российского рынка.

В Нижнекамске горит нефтеперерабатывающий завод "ТАНЕКО", который входит в группу "Татнефти".

Глава Татарстана Рустам Миниханов сообщил, что предприятия, подвергшиеся атаке, оперативно устраняют последствия. Производственные процессы не остановлены. Один из БПЛА попал в жилой дом, пострадали три человека. Жители эвакуированы.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев написал, что в целях обеспечения безопасности принято решение об отмене всех массовых мероприятий, запланированных на 12 июня.

В Минобороны России заявили, что ночью силы ПВО сбили 231 беспилотник над над российскими областями и аннексированным Крымом.