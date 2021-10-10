В Татарстане разбился самолёт с парашютистами

В Татарстане под городом Мензелинск разбился самолёт L-410, на борту которого могли быть более 20 человек.

По данным МЧС, по меньшей мере семь из них найдены живыми. "Интерфакс" ранее сообщал о 19 погибших и трёх выживших.

О том, что самолёт утром в воскресенье пропал с экранов радаров, сообщили агентства. По их данным, кроме пилотов, на борту были парашютисты местного аэроклуба.

Издание Baza публикует видео с места крушения.

Опубликованы также фото, на которых видно, что самолёт развалился пополам.

Причины катастрофы пока не известны. Источники "Интерфакса" сообщают, что самолёт упал сразу после взлёта с аэродрома.

В последние недели в России произошло несколько авиакатастроф с участием малых самолётов. Самолёт того же типа – L-410 – в сентябре разбился под Иркутском, а в июле под Кемеровом.