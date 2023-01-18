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В Татарстане с активиста взыскали деньги за поездки юристки МВД в суд

Раушан Валиуллин с семьей в аэропорту перед отъездом из России, сентябрь 2022 года

Городской суд Набережных Челнов взыскал 2 900 рублей с активиста и учителя истории Раушана Валиуллина за командировки юристки МВД в Казань на судебные заседания. Об этом сообщает Idel.Реалии.

В 2021 году Валиуллин подал иск к МВД из-за того, что на митинге в поддержку политика Алексея Навального полицейские изъяли у активиста сотовый телефон, флаг и плакат. Валиуллин потребовал взыскать с МВД 674 800 рублей в качеств компенсации морального вреда. Городской суд Набережных Челнов, а позднее и Верховный суд Татарстана отказали Валиуллину в удовлетворении исковых требований.

МВД в ответ потребовало взыскать с активиста деньги за билеты юристки ведомства в Казань, а также ее командировочные. Решение было вынесено еще в декабре 2022 года, но его копию учитель истории, который в сентябре прошлого года уехал из России, получил только сегодня. Валиуллин уточнил Idel.Реалии, что не будет обжаловать решение суда, поскольку уже истекли процессуальные сроки.

  • Валиуллин ранее возглавлял местное отделение профсоюза "Альянс учителей", он неоднократно организовывал акции протеста и подвергался штрафам. В сентябре 2022 года его уволили из школы, позднее суд признал увольнение незаконным. В декабре Валиуллина вновь уволили, поскольку он покинул Россию и не мог посещать занятия.

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