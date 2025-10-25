В Татарстане задержали уклониста, которого ранее отбили у конвоя

В городе Набережные Челны в Татарстане в субботу был задержан обвиняемый в уклонении от военной службы, который накануне был освобождён неизвестными, напавшими в Казани на конвойный автомобиль.

О том, что бежавший был задержан, сообщают в частности "Вечерняя Казань" и "Коммерсант". По данным этих изданий, его вернули в Военную комендатуру в Казани. "Коммерсант" также утверждает, что были задержаны и те, кто помог ему бежать, официально об этом не сообщалось.

Нападение на конвой произошло вечером в пятницу на улице Гвардейской в столице Татарстана. По данным "Коммерсанта", два человека на чёрной машине без номеров подъехали к конвойному автомобилю на светофоре, открыли заднюю дверь, вытащили задержанного и скрылись вместе с ним. "База" пишет, что нападавшие избили конвой. В городе был вводили план "Перехват", однако задержать беглеца по горячим следам не удалось, пишет Idel.Реалии.

По данным "Осторожно, новости", сбежавшего татарстанца ранее задержали за побег из части. "Медиазона" обратила внимание на то, что телеканал Минобороны "Звезда" назвал личность бежавшего - по его утверждениям, это 32-летний Фадис Гарипов, которого сотрудники военной комендатуры перевозили из Набережных Челнов в Казань. Человека с таким именем в августе, как утверждается, наградили в Татарстане медалями за участие в войне с Украиной. Источник "Осторожно, новости" пишет, что речь шла о медали "За отвагу". Официально личность бежавшего и вновь задержанного не подтверждена.