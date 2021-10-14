В Тбилиси состоялась многотысячная акция в поддержку Саакашвили

В Тбилиси состоялась многотысячная акция в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. В начале октября его задержали в грузинской столице и отправили в тюрьму.

Прямую трансляцию вела Грузинская служба Радио Свобода.

По данным СМИ, в митинге участвовало около 50 тысяч человек. Некоторые из них держали плакаты с надписями "Свободу Мише" и "Нет политическому преследованию".

Соратник Саакашвили Ника Мелия зачитал послание экс-президента с призывом к оппозиции объединиться и 30 октября проголосовать за кандидатов крупнейшей в стране оппозиционной партии "Единое национальное движение". Они вышли во второй тур местных выборов во многих крупных городах.

Выступающие с трибуны политики и оппозиционеры потребовали от грузинских властей освобождения Саакашвили или раскритиковали правительство правящей партии "Грузинская мечта".