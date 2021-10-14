В Тбилиси состоялась многотысячная акция в поддержку Саакашвили

В Тбилиси состоялась многотысячная акция в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. В начале октября его задержали в грузинской столице и отправили в тюрьму.
Прямую трансляцию вела Грузинская служба Радио Свобода.
По данным СМИ, в митинге участвовало около 50 тысяч человек. Некоторые из них держали плакаты с надписями "Свободу Мише" и "Нет политическому преследованию".
Соратник Саакашвили Ника Мелия зачитал послание экс-президента с призывом к оппозиции объединиться и 30 октября проголосовать за кандидатов крупнейшей в стране оппозиционной партии "Единое национальное движение". Они вышли во второй тур местных выборов во многих крупных городах.
Выступающие с трибуны политики и оппозиционеры потребовали от грузинских властей освобождения Саакашвили или раскритиковали правительство правящей партии "Грузинская мечта".
- Саакашвили прибыл в Грузию, где он ранее был осуждён заочно по двум уголовным обвинениям к лишению свободы, инкогнито за несколько дней до муниципальных выборов. За день до выборов – 1 октября – он был задержан. Против него возбудили третье уголовное дело по обвинению в незаконном пересечении государственной границы. В тюрьме экс-президент объявил голодовку.
- Первый тур выборов в целом завершился победой партии "Грузинская мечта", сторонники Саакашвили заняли второе место. В нескольких крупных городах, включая Тбилиси, на выборах мэров пройдут вторые туры, в которых кандидаты от партии Саакашвили "Единое национальное движение" рассчитывают на победу. Вторые туры назначены на 30 октября.
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