В Тбилиси прошла антивоенная и антироссийская акция "Ночь России"

В Тбилиси в ночь на 14 июня неизвестные активисты движения против российской агрессии и войны в Украине, вывесили плакаты антивоенного и антироссийского содержания на памятниках российским и советским поэтам, писателям, политическим и культурным деятелям. Акция называлась "Ночь России в Тбилиси".

Плакаты появились на памятниках Александру Пушкину, Владимиру Маяковскому, Максиму Горькому и Михаилу Лермонтову. На памятнике поэту Александру Грибоедову, который похоронен в Тбилиси, несколько часов висел плакат с надписью: "Что нового подарит нам Москва? Сегодня – взрыв по мирным, завтра – будет два". На памятнике Маяковскому, который родился и вырос в Грузии, висела табличка: "Стою посрамлённо, придавлен пятой войны тяжкого груза. Смотрите, сочувствуйте, я – гражданин страны, взрывающей дамбы и шлюзы!".

На памятник российскому политическому деятелю Александру Собчаку повесили плакат с предостережением для Грузии не идти "по российскому пути".

Через несколько часов сотрудники тбилисской мэрии сняли все плакаты с памятников. Отсечается, что авторы перформанса не пытались сделать надписи непосредственно на памятниках, что могло быть квалифицировано как осквернение, а всего лишь повесили плакаты.