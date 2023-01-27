В Тегеране соврешено нападение на посольство Азербайджана

В Тегеране совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана. Убит начальник службы безопасности дипломатической миссии, ещё двое охранников ранены. Об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.
По данным ведомства, нападение произошло около восьми утра в пятницу. Нападавший обстрелял пост охраны посольства из автомата Калашникова.
Начальник полиции Тегерана Сардар Хоссейн Рахими сообщил о задержании нападавшего.
По информации агентства Tasnim, вооруженный мужчина вошел в здание посольства с двумя детьми. После задержания он заявил, что мотивом нападения были личные и семейные проблемы.
По факту вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране ведётся расследование.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.