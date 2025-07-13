Число погибших в результате наводнения в Техасе выросло до 129, еще 166 человек считаются пропавшими без вести, сообщает ABC News со ссылкой на местные власти.

Больше всего пострадал округ Керр: там погибли не менее 103 человек, в том числе 36 детей. По меньшей мере 27 погибших были отдыхающими и вожатыми в летнем лагере для девочек Camp Mystic, который располагался на берегу реки Гуадалупе. Сильнейшие ливни вызвали внезапное наводнение на реке в ночь на 4 июля.

11 июля Техас посетил президент США Дональд Трамп и принял участие в круглом столе с участием сотрудников служб экстренного реагирования и местных чиновников.

"Мы с первой леди находимся здесь, в Техасе, чтобы выразить любовь, поддержку и соболезнования всей нашей страны в связи с этим поистине ужасным и смертоносным наводнением. Никто не имеет ни малейшего представления о том, как и почему такое могло произойти", – сказал Трамп.