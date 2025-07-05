В Техасе в результате наводнения погибли и пропали десятки людей

Сильнейшие ливни вызвали внезапное наводнение на реке Гуадалупа в Техасе, в результате чего погибли как минимум 24 человека, десятки числятся пропавшими без вести. Среди них — 23 девушки из христианского летнего лагеря Camp Mystic, располагавшегося на берегу реки. По словам представителей местных властей, уровень воды поднялся на 8 метров всего за 45 минут, что не оставило времени на проведение эвакуации.

Национальная метеослужба США объявила режим чрезвычайной ситуации.

К вечеру пятницы было спасено или эвакуировано 237 человек, включая 167, доставленных в безопасное место вертолётами. Президент Дональд Трамп пообещал предоставить федеральную помощь пострадавшим. Губернатор Техаса Грег Эбботт подписал декларацию о введении режима ЧС и заявил, что ресурсы штата для спасательных операций будут "неограниченными".

Власти признают, что, несмотря на штормовые прогнозы, масштабы бедствия оказались непредсказуемыми. В Техасе отменены все праздничные мероприятия по случаю Дня независимости, включая салюты. Спасательные работы продолжаются, сохраняется угроза новых подтоплений.