В Техасе водитель въехал в толпу мигрантов: 7 человек погибли

В Техасском Браунсвилле семь человек погибли после того как водитель внедорожника врезался в толпу мигрантов недалеко от автобусной остановки у входа в центр социальной помощи. По предварительным данным, виновник автокатастрофы мог действовать преднамеренно, сообщают местные телеканалы.

Как минимум 11 человек были госпитализированы. Их состояние на момент публикации новости не было известно. Неизвестно, были ли все погибшие мигрантами, однако сообщается, что большинство жертв — граждане Венесуэлы.

Город Браунсвилл стал одной из точек прибытия нелегальных мигрантов в США через границу с Мексикой. В четверг там ожидается приток мигрантов, после того как истечёт срок действия ограничений, введённых для них в связи с пандемией COVID-19, передаёт Голос Америки.