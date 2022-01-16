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В Тихом океане после извержения вулкана о жертвах не сообщается

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, архипелага Тонга. Архив. 21 декабря 2021

В воскресенье, через сутки после извержения гигантского подводного вулкана в Тихом океане, власти многих стран региона отменили предупреждения об опасности цунами.

Предупреждения действовали в Австралии, США, Японии и небольших островных государствах.

Хотя информации о жертвах и значительных разрушениях не поступало, извержение оказалось настолько мощным, что сотрясения земной коры ощущались за тысячи километров от вулкана. Вызванные им скачки атмосферного давления были зарегистрированы на противоположной стороне планеты.


Высота волн более одного метра отмечалась на побережье островного государства Тонга. По словам островных жителей и туристов, земля у них под ногами тряслась на протяжении нескольких минут, вокруг были слышны раскаты грома.

На острове Вануату волны достигали около двух с половиной метров.

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