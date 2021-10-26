Существование в обмен на землю. В Тимирязевке могут построить жилье

Вокруг Тимирязевской академии в Москве – старейшем и самом авторитетном сельскохозяйственном вузе России – скандал. В СМИ оказались материалы переговоров руководства академии со строительной корпорацией ЛСР. Часть земли академии может быть передана под жилую застройку. И корпорация, и Тимирязевская академия подтвердили Радио Свобода факт переговоров, но не стали комментировать планы жилищного строительства.

Отнять или поделить

Тимирязевская академия расположена на севере Москвы. Помимо учебных корпусов, имеет огромную для столицы территорию, около 100 гектаров. Эти земли учащимся и ученым нужны для сельскохозяйственных посадок в рамках научной работы. В 2016 году у академии уже пытались отнять опытные поля, тогда был большой резонанс в прессе. Оставить Тимирязевку в покое публично потребовал Владимир Путин. Оговорившись, что и сельскохозяйственная академия должна эффективнее использовать свою территорию.

16 октября газета "Наш Север" (известное независимое издание северных районов Москвы) опубликовал материалы ученого совета Тимирязевской академии, на котором обсуждалось сотрудничество со строительной корпорацией ЛСР.

Взамен ЛСР построит коммерческий жилой комплекс на 8 гектарах

По данным "Нашего Севера", под застройку должно пойти 24 гектара, за это ЛСР готова выделить на развитие Тимирязевки 15 миллиардов рублей. В рамках этого проекта на 16 гектарах ЛСР на свои средства обещает построить и ввести в эксплуатацию учебный корпус с актовым залом на 950 мест, жилой дом для сотрудников академии на 180 квартир, общежитие "повышенной комфортности" на 600 номеров. Также запланированы музейно-выставочный и спортивно-оздоровительный комплексы, два корпуса "обычного" общежития на 2 тысячи мест. Взамен ЛСР построит коммерческий жилой комплекс на 8 гектарах, сейчас принадлежащих академии.

Вопиющ сам факт передачи земли застройщику

Государственный телеканал "Россия 1" выпустил сразу два сюжета (один и второй) о разбазаривании земель сельхозакадемии. Появилась инициативная группа, собирающая подписи против передачи земель Тимирязевки. В группу входят студенты, бывшие и нынешние преподаватели, а также местные жители, недовольные перспективой новой застройки своего района.

– Если застройку начнут даже с этого, [сейчас] слабоиспользуемого участка, скорее всего, за проектом застройки последует еще один, а затем и ещё – в результате академию просто разрежут как пирог. Вопиющ сам факт передачи земли застройщику, – заявили Радио Свобода в инициативной группе.

Земля или финансы

Варианты привлечения инвесторов были рассмотрены на ученом совете академии

– Специалистов из "Группы ЛСР" действительно привлекали к проработке вариантов поиска инвестора для строительства зданий для Тимирязевской академии. Речь шла об участке площадью 24 гектара, ограниченном Мичуринским садом, Верхней аллеей, Тимирязевской улицей и Красностуденческим проездом. Важно подчеркнуть, что данный участок не имеет никакого отношения к опытным полям академии. На данный момент известно, что варианты привлечения инвесторов были рассмотрены на ученом совете академии, – заявил Радио Свобода пресс-секретарь ЛСР Алексей Небузданов.

На вопрос о том, есть ли у ЛСР планы коммерческой жилой застройки территории академии, Небузданов отвечать не стал.

Бюджетное финансирование предусматривает проведение ремонтных и реставрационных работ, но не строительство новых зданий

Ответ, который предоставил Радио Свобода пресс-секретарь Тимирязевской академии Андрей Авхимович, состоит из двух частей. В первой говорится об успехах вуза – Тимирязевка вошла в рейтинг лучших вузов мира QS, занимается развитием новых научного, инжинирингового и селекционно-садоводческого центров. Но в академии есть проблемы: "Имущественный комплекс университета состоит в основном из объектов, построенных в конце 19 века и в начале 20 века. За последние 40 лет построены лишь два учебных корпуса общей площадью 4990 кв.м, что составляет 6% от всех учебных площадей. [...] Приспособить старые здания (объекты культурного наследия) под современные требования и установку новейшего оборудования либо крайне сложно, либо невозможно".

При этом бюджетное финансирование предусматривает проведение ремонтных и реставрационных работ, но не строительство новых зданий. Поэтому Тимирязевка действительно ищет инвесторов.

Условия привлечения инвестора находятся в проработке

"Обращаем внимание, что рассматривается возможность развития части земельного участка по адресу: ул. Тимирязевская, вл.42 (кадастровый номер 77:09:0003008:60), не используемого в учебном процессе и научных опытах с 80-х годов прошлого века. Указанная часть участка ограничена улицами Тимирязевской и проездом Красностуденческим вдоль трамвайных путей. В указанную территорию не входят опытные поля, посадки Мичуринского сада, объект культурного наследия "усадьба "Петровско-Разумовское" XVIII-XIX веков", говорится в ответе представителя Тимирязевской академии.

На вопрос о коммерческой застройке Авхимович отвечать не стал, сославшись на то, что "условия привлечения инвестора находятся в проработке".

Шеф-редактор журнала "Новое сельское хозяйство", выпускница и бывшая сотрудница академии Марина Политова считает, что ситуация в Тимирязевке вынуждает руководство академии соглашаться на сотрудничество с ЛСР:

Увы, это данность, в которой существует аграрное образование

– Так, как проект [застройки] был подан на ученом совете, едва ли внутри академии вызовет возмущение. Многие студенты тоже поддержат. На встрече ректора со студенческим активом учащихся больше интересовало, почему стиральные машины в общаге платные, почему выбрали не тот линолеум и когда откроют новый зал. Ничего не стоит сделать так, чтобы Тимирязевская академия вообще загнулась: сократить финансирование и сказать: "Вы неэффективные". В академии и так идут сокращения. На этом куске земли [который хотят отдать под застройку] никто столетние опыты не проводил. А взамен обещают серьезное развитие вуза. [Государственный] бюджет выделяется только под учащихся, вузы вынуждены вкладываться в антураж, чтобы привлечь абитуриентов – в концертные залы, дома культуры, общежития и библиотеки. Увы, это данность, в которой существует аграрное образование, – считает Политова.