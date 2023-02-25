В Тобольске арестовали школьника, обвиняемого в подготовке теракта

Суд в Тобольске отправил в СИЗО на два месяца 15-летнего школьника, которого обвиняют в подготовке к поджогу военкомата. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.
По версии следствия, поздно вечером 23 февраля ученик девятого класса взял "коктейль Молотова" и зажигалку и отправился в сторону городского военкомата.
"Теракт предотвратили сотрудники ФСБ, которые задержали молодого человека по дороге к месту преступления", – говорится в сообщении пресс-службы судов.
Школьника обвиняют в подготовке теракта, он останется в СИЗО по крайней мере до 22 апреля.
- После российского вторжения в Украину в России были совершены попытки поджога десятков военкоматов и других государственных учреждений – как правило, пожары быстро тушат. Несколько человек были осуждены по статьям о хулиганстве или порче имущества, однако с осени прошлого года следственные органы переквалифицируют подобные дела на существенно более тяжёлую статью о теракте.
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