В Тобольске арестовали школьника, обвиняемого в подготовке теракта

Суд в Тобольске отправил в СИЗО на два месяца 15-летнего школьника, которого обвиняют в подготовке к поджогу военкомата. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

По версии следствия, поздно вечером 23 февраля ученик девятого класса взял "коктейль Молотова" и зажигалку и отправился в сторону городского военкомата.

"Теракт предотвратили сотрудники ФСБ, которые задержали молодого человека по дороге к месту преступления", – говорится в сообщении пресс-службы судов.

Школьника обвиняют в подготовке теракта, он останется в СИЗО по крайней мере до 22 апреля.