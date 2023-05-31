В Томске бывшего полицейского оштрафовали по делу о "военных фейках"

В Томске суд назначил штраф в один миллион рублей подполковнику полиции в отставке Виктору Лаврентьеву, признав его виновным по делу о "военных фейках". Об этом сообщает "ТВ-2".

Лаврентьеву также на год запретили публичные высказывания, в том числе - публикации в социальных сетях. "Все причастные к моему привлечению к уголовной ответственности существенно моложе меня. Я искренне желаю им в добром здравии встретить тот момент истории, когда мы поменяемся в процессе местами. Даже если сам не доживу", - заявил Лаврентьев в последнем слове.

Бывшего полицейского обвиняли в публикации поста об уничтожении армией России роддома в оккупированном Мариуполе. Лаврентьев с начала полномасштабного российского вторжения в Украину ежедневно публиковал антивоенные посты в своих соцсетях.

15 марта к отставному подполковнику пришли домой с обыском. С него и адвоката взяли подписку о неразглашении. Суд запретил Лаврентьеву пользоваться телефоном и интернетом. Подсудимый считает, что он не нарушал статью о "распространении ложных сведений" об армии России, сообщала "Медиазона".