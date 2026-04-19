В Томске демонтировали памятник жертвам политических репрессий

В Томске в сквере Памяти снесли Камень Скорби и другие мемориальные камни, установленные в память о репрессированных литовцах, латышах, поляках, эстонцах и калмыках. Территорию огородили забором, после чего начали разбирать лавочки и фактически демонтировать весь сквер. Об этом изданию "Говорит НеМосква" рассказали очевидцы.

Мэрия Томска объяснила уничтожение мемориального комплекса угрозой обрушения гаража.

"В городскую администрацию поступила информация от жителя о вероятности обрушения гаража, который расположен на склоне оврага в районе остановки "Площадь Ново-Соборная" со стороны ТУСУРа (Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники). Для укрепления склона в ближайшее время будет разработана проектная документация. До выполнения работ доступ в сквер будет ограничен, малые архитектурные формы и иные объекты, расположенные на территории, переданы на ответственное хранение в профильный департамент", – сообщили в мэрии.

Версия с падающим гаражом, находящемся на расстоянии более 50 метров от сквера, возмутила местных активистов. Вскоре администрация удалила этот пост.

Бывшая глава штаба Навального в Томске Ксения Фадеева напомнила, что сквер, который сейчас огородили забором, – "это не просто парк, а территория бывшей тюрьмы НКВД, при раскопах там были обнаружены характерные для братских могил ямы".

Фадеева назвала уничтожение сквера попыткой стереть память о преступлениях, совершенных советскими властями против своего народа. "Признание "Мемориала" экстремистской организации, теперь вот – уничтожение памятника невинно убитым людям в Томске. Ну а заинтересованы в этом, конечно, те, кто фактически сейчас стоит у власти в России и являются прямыми наследниками палачей прошлого", – заявила она.