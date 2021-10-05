В Томске "единоросc" сравнил действия федеральных властей с "Чиполлино"

Председатель городской думы Томска и член "Единой России" Чингис Акатаев сравнил действия федерального центра со сказкой "Чиполлино", в которой власти вводили налоги на дождь и воздух. Он выступил против повышения тарифов ЖКХ выше инфляции. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

По словам Акатаева, введение экономически обоснованных тарифов может привести к тому, что они превысят инфляцию. При этом планируется компенсация подорожания услуг ЖКУ для незащищенных категорий жителей. "Хочется спросить: это так называется поддержка народа в этот сложный период пандемии? Повышение тарифов?! Это одна из самых затратных статей расходов семей уже сейчас. Что будет дальше? Будет введен налог на воздух? Сказка Джанни Родари "Чипполино" – это не инструкция для действий!", – заявил председатель гордумы.

Акатаев добавил, что никто не говорит о повышении зарплат и доходов россиян до экономически обоснованных или среднемировых. По его словам, большую часть необходимых ресурсов можно найти за счет оптимизации процессов и работы внутри предприятий ЖКХ, которые зачастую пользуются своим монопольным положением.

Сейчас федеральное правительство определяет для регионов уровень предельных тарифов ЖКХ. При этом в среднем по стране рост тарифов не должен превышать инфляцию.

Чингис Акатаев стал председателем городской думы Томска в октябре 2020 года несмотря на проигрыш "Единой России" на выборах. У партии нет большинства, а это значит, что её кандидата поддержали оппозиционеры. Главным соперником политика была избранная в думу сторонница оппозиционера Алексея Навального Ксения Фадеева.