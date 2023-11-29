В Томске поставили памятник бывшему секретарю ЦК КПСС Егору Лигачёву

В Томске напротив здания областной администрации поставили памятник бывшему секретарю ЦК КПСС Егору Лигачёву. Он умер в мае 2021 года Москве на 101-м году жизни.

Как пишет издание vtomske.ru, аллея, где находится памятник, тоже теперь носит имя Лигачёва. Торжественное открытие памятника прошло 29 ноября, в день рождения бывшего секретаря ЦК КПСС.

С именем Лигачёва связаны, в частности, антиалкогольная кампания 1985 года, публикация письма Нины Андреевой в 1988 году в защиту Сталина, известного как "манифест антиперестроечных сил", и, наконец, конфликт с Борисом Ельциным, во многом благодаря которому Лигачёв получил репутацию противника перестройки.

11 марта 1985 года Егор Лигачёв поддержал кандидатуру Михаила Горбачева на выборах генерального секретаря ЦК КПСС, заявив, что его "выдвижение вызовет чувство гордости в нашем народе, поднимет авторитет Политбюро ЦК КПСС". Позднее способствовал переводу в Москву первого секретаря Свердловского обкома КПСС Бориса Ельцина.

В 1985 году вошел в состав высшего политического руководства СССР – Политбюро ЦК КПСС. Член Политбюро с 23 апреля 1985 года по 13 июля 1990 года. В 1985–1988 годах в качестве секретаря ЦК КПСС отвечал за вопросы идеологии. Фактически был вторым лицом в партии после генсека Михаила Горбачева. В сентябре 1988 года на пленуме ЦК КПСС Егор Лигачев был отстранен от ведения идеологических вопросов и утверждён председателем комиссии ЦК КПСС по вопросам аграрной политики.