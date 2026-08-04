В Томске радиоведущего арестовали за донаты ФБК

Кировский районный суд Томска арестовал на два месяца радиоведущего Александра Лунева. Его задержали 3 августа по подозрению в финансировании экстремизма из-за пожертвований Фонду борьбы с коррупцией, сообщает "НеМосква".

По информации сайта vtomske.ru Лунева обвиняют в том, что он с августа 2021-го по февраль 2022-го осуществил семь переводов ФБК по тысяче рублей.

Представители следствия настаивали на заключении под стражу, утверждая, что обвиняемый может скрыться. Во время обыска у Лунева изъяли два заграничных паспорта и вид на жительство в Чехии. Защита просила назначить домашний арест, но судья отклонил эту просьбу.

Лунев сообщил на заседании, что постоянно живет в Праге вместе с женой и ребенком, а в Чехию переехал в 2022 году из-за работы.

В Томске Лунев много лет работал ведущим на "Радио Сибирь", где вел авторские проекты. В 2012 году он выкупил у муниципальных властей заброшенную водонапорную башню XIX века и переоборудовал ее в шестиэтажный жилой дом.

Фонд борьбы с коррупцией, основанный политиком Алексеем Навальным, был объявлен "экстремистской организацией" в 2021 году. В 2025 году ФБК признали террористической организацией. К апрелю 2026 года в России возбудили не менее 225 уголовных дел за пожертвования ФБК, сообщала "Медиазона".

В ФБК заявили, что фонд “не ведет никакой экстремистской деятельности”, а тех, кого начали преследовать российские власти, назвали "жертвами абсолютного произвола и политических репрессии".