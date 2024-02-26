В Томске встречу со студентами провёл ранее судимый участник войны

На патриотическую беседу со студентами Томского педагогического университета, прошедшую 22 февраля и организованную вузовским отделом патриотического воспитания молодёжи, пришли четверо членов "Ассоциации ветеранов разведки и спецназа Томской области", которые принимали участие в войне против Украины. Одним из них оказался местный житель, ранее неоднократно судимый за тяжкие уголовные преступления.

В ходе встречи с будущими педагогами Игорь Батрагареев, Руслан Устьянцев, Игорь Лезин и Дмитрий Денисюк говорили о том, что любовь к родине была заложена в них с детства, а на их патриотическое воспитание повлияли семья, учителя и окружение. Они также рассказали, что в ходе "специальной военной операции" (так российские власти называют войну в Украине. – РС) им пригодились знания по математике, географии, физике и химии.

"ТВ-2" обратил внимание на то, что полный тёзка одного из выступавших - Дмитрий Владимирович Денисюк - в конце 2022 года был осуждён на пять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима за нанесение тяжкого вреда здоровью своему знакомому с помощью кухонного ножа. Как следует из приговора Советского районного суда Томска, ранее Денисюк был также неоднократно судим: в 2010 году – за разбойное нападение группой лиц (за что получил четыре года пять месяцев с испытательным сроком), а в 2020 году – за езду в пьяном виде (11 месяцев лишения свободы условно, с последующим пересмотром дела и приговором в виде одного года колонии строго режима).

В суде Денисюк заявил, что удар ножом своему знакомому он нанёс в порядке самообороны. Однако суд не согласился с его доводами.