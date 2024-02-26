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В Томске встречу со студентами провёл ранее судимый участник войны

Российские военные выступают перед студентами Томского педагогического университета
Российские военные выступают перед студентами Томского педагогического университета

На патриотическую беседу со студентами Томского педагогического университета, прошедшую 22 февраля и организованную вузовским отделом патриотического воспитания молодёжи, пришли четверо членов "Ассоциации ветеранов разведки и спецназа Томской области", которые принимали участие в войне против Украины. Одним из них оказался местный житель, ранее неоднократно судимый за тяжкие уголовные преступления.

В ходе встречи с будущими педагогами Игорь Батрагареев, Руслан Устьянцев, Игорь Лезин и Дмитрий Денисюк говорили о том, что любовь к родине была заложена в них с детства, а на их патриотическое воспитание повлияли семья, учителя и окружение. Они также рассказали, что в ходе "специальной военной операции" (так российские власти называют войну в Украине. – РС) им пригодились знания по математике, географии, физике и химии.

"ТВ-2" обратил внимание на то, что полный тёзка одного из выступавших - Дмитрий Владимирович Денисюк - в конце 2022 года был осуждён на пять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима за нанесение тяжкого вреда здоровью своему знакомому с помощью кухонного ножа. Как следует из приговора Советского районного суда Томска, ранее Денисюк был также неоднократно судим: в 2010 году – за разбойное нападение группой лиц (за что получил четыре года пять месяцев с испытательным сроком), а в 2020 году – за езду в пьяном виде (11 месяцев лишения свободы условно, с последующим пересмотром дела и приговором в виде одного года колонии строго режима).

В суде Денисюк заявил, что удар ножом своему знакомому он нанёс в порядке самообороны. Однако суд не согласился с его доводами.

  • Уже вскоре после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, в российские школы стали массово направлять мужчин, вернувшихся с войны. Они проводят "Уроки мужества", рассказывают школьникам об "украинских фашистах", показывают видео с фронта и надевают на детей военную экипировку. Российские власти планируют активно использовать военнослужащих для патриотического воспитания и даже запустили специальный проект "Твой герой", где демобилизованных мужчин учат работать с детьми.

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