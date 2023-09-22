В Томске задержали подростка по подозрению в диверсии

Подростка задержали за попытку поджечь релейный шкаф на железной дороге в Томской области. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

По версии следствия, в сентябре на перегоне между станциями Томск-1 и Томск-2 несовершеннолетний за денежное вознаграждение пытался поджечь релейный шкаф при помощи "коктейля Молотова". Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на совершение диверсии.

Телеграм-канал Shot ранее сообщал, что задержанному 16 лет, он ученик 10 класса одной из городских гимназий. Имя задержанного не называется.