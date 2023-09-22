В Томске задержали подростка по подозрению в диверсии

Подростка задержали за попытку поджечь релейный шкаф на железной дороге в Томской области. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
По версии следствия, в сентябре на перегоне между станциями Томск-1 и Томск-2 несовершеннолетний за денежное вознаграждение пытался поджечь релейный шкаф при помощи "коктейля Молотова". Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на совершение диверсии.
Телеграм-канал Shot ранее сообщал, что задержанному 16 лет, он ученик 10 класса одной из городских гимназий. Имя задержанного не называется.
- После начала полномасштабного российского вторжения в Украину и особенно после объявления Владимиром Путиным так называемой частичной мобилизации противники войны во многих регионах России стали поджигать военкоматы, отделы полиции, здания городских администраций и релейные шкафы на железных дорогах. На данный момент известно о нескольких сотнях таких инцидентах. Только за атаки на инфраструктуру железных дорог задержаны свыше 60 человек.
- Сначала уголовные дела о поджогах рассматривали по статьям о повреждении чужого имущества или хулиганстве. Позднее власти заявили, что такие случаи будут расцениваться как теракты и диверсии и наказываться многолетним, вплоть до пожизненного, лишением свободы. Первый приговор, в котором поджог военкомата был квалифицирован как теракт, вынесли в конце января 2023 года. Сейчас уже десятки граждан осуждены на длительные сроки заключения.
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