В Томской области трое полицейских осуждены за убийство задержанного

В Томской области суд на основании вердикта присяжных приговорил троих бывших полицейских к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в избиении задержанного до смерти. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета России.

По данным ведомства, в ночь на 1 мая 2020 года в селе Бакчар Бакчарского района полицейские, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили в отделе полиции местного жителя. Они наносили ему удары руками, ногами и резиновой палкой по голове и телу.

Затем полицейские направились к дому другого жителя села Бакчар, где выбили входную дверь и провели обыск с целью обнаружения наркотиков. Во время незаконного обыска они избивали 58-летнего местного жителя, нанося ему удары руками и ногами по голове и телу. Затем продолжили избиение в отделе полиции. От полученных травм задержанный умер.

В отношении полицейских возбудили уголовное дело по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего" и "превышение должностных полномочий, совершенные с применением насилия".

Один из полицейских был приговорён к 13 годам и 7 месяцам лишения свободы, двое других к 13 годам колонии строгого режима. Они также были лишены званий и права на три года занимать соответствующие должности. Удовлетворен гражданский иск от сына погибшего в размере 2 миллионов рублей.