В трех странах Европы зафиксировали избыточную смертность во время жары

Во Франция, Нидерландах и Бельгии зафиксировали 3700 избыточных смертей во время аномальной жары в июне. Власти предупреждают, что эти данные являются предварительными и могут возрасти, пишет Reuters.

Во Франции зафиксировано 2025 избыточных смертей – особенно увеличилась смертность среди людей старше 45 лет. Минздрав Бельгии сообщил о примерно 1200 случаях избыточной смертности в период с 18 по 29 июня. В Нидерландах заявили, что в стране зафиксировано около 480 избыточных смертей – в основном среди людей старше 80 лет.

Как пишет Reuters, жара, продолжавшаяся примерно с 20 по 28 июня, стала самой сильной из когда-либо зарегистрированных в Европе.