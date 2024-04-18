В третий день суда над Трампом удалось собрать 12 присяжных

В третий полный день судебного процесса над Дональдом Трампом в Нью-Йорке удалось отобрать 12 членов основного состава коллегии присяжных. Двое ранее отобранных в четверг попросили освободить их от обязанностей.

К концу дня в четверг удалось найти еще семь, включая замену двоим освобожденным, и одного запасного присяжного, сообщает Би-би-си.

Еще остается выбрать пять запасных присяжных на случай, если кто-то из основного состава будет вынужден прекратить участие в процессе.

Судебные заседания по делу начались в понедельник и проводятся четыре дня в неделю.

Ранее в четверг одна из уже выбранных присяжных заявила, что больше не верит в то, что факт ее участия в процессе удастся сохранить в тайне. По её словам, об этом уже узнали ее друзья и родственники.

Судья обратился к СМИ, попросив их ограничить публикацию личной информации о присяжных заседателях.

Работа и прокурорам, и адвокатам, и судье предстоит очень сложная. Они были вынуждены дисквалифицировать десятки потенциальных присяжных, все из которых заявили, что не могут оставаться беспристрастными в этом деле.