В Третьяковке досрочно закрылась выставка Гриши Брускина

Государственная Третьяковская галерея 19 апреля закрыла персональную выставку русского и американского художника-нонконформиста Гриши Брускина "Смена декораций", которая должна была работать до 24 июля 2022 года. Также с сайта музея исчезла информация о проекте.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе галереи, выставка закрыта по "техническим причинам". Однако согласно информации, полученной "Артгидом", предписание закрыть выставку поступило от Министерства культуры России, которое отреагировало на запросы "возмущенных граждан".

Экспозиция в Третьяковской галерее представляла собой анфиладу, состоящую из девяти залов, где были показаны проекты художника разных лет, включая мультимедийную инсталляцию "Смена декораций", созданную в 2017 году специально для павильона России на 57-й Венецианской биеннале. Как и во многих других проектах художник поднимает темы взаимоотношений человека и социума, памяти коллективной и личной, индивидуума и власти. Эта инсталляция посвящена исследованию действующих, умерших и разлагающихся идеологий, и тому, как их остатки становятся истоком новых мифологий, пишет "Артгид".

Григорий Брускин – художник, эссеист, автор мемуаров. Лауреат премии Кандинского, многократный участник Венецианской биеннале, живет и работает в Нью-Йорке и в Москве. Его произведения находятся в крупнейших частных и музейных коллекциях по всему миру.