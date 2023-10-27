"В три смены". Как Россия строит военные заводы по всей стране

Россия активно наращивает производственные мощности на своих военных заводах. Речь идет о предприятиях, на которых производят и ремонтируют тактические и стратегические самолеты, боевые вертолеты, а также собирают военные дроны и управляемые боеприпасы. Об этом говорится в новом расследовании проекта "Схемы" Украинской службы Радио Свобода.

Анализируя спутниковые снимки, расследователи установили, что на многих российских военных заводах за последний год выросли новые производственные цеха и ангары. А некоторые военные заводы были построены с начала войны в Украине "с нуля".

Казанский авиационный завод

Этот авиазавод входит в военную госкорпорацию "Ростех" и расположен возле гражданского аэропорта "Борисоглебское" в Казани. На нем строят и ремонтируют не только гражданские самолеты, но и стратегические бомбардировщики, с которых Россия запускает ракеты по Украине.



"Казанский авиационный завод имени Горбунова в советское время был одним из важнейших стратегических объектов, поскольку занимался выпуском и обслуживанием стратегических самолетов ядерной триады: Ту-16, Ту-22 (все модификации) и Ту-160. Мощности завода сейчас позволяют производить глубокую модернизацию и ремонт остатков Ту-22М3 и Ту-160", – рассказал "Схемам" авиаэксперт Анатолий Храпчинский.



В этом году на территории Казанского авиазавода построили новый крупный ангар. Он состоит из двух объединенных построек, где расположен цех.

Впервые журналисты обратили внимание на кадры с новым ангаром в сюжете телеканала "Россия 1", где говорилось о визите российского премьер-министра Михаила Мишустина на предприятие. Это было в июне 2023 года.

"Схемы" отследили процесс возведения этого ангара на территории завода с помощью спутниковых снимков Maxar Technologies и Planet Labs. Первые строительные работы начались еще в 2018 году, но в 2022 году строительство ускорилось, и в этом году, согласно спутниковым фото, ангар почти достроили. Его длина составляет 300 метров, а ширина – более 180.

В сюжете "Россия 1" упоминалось о том, что ангар якобы планируют использовать для строительства новых гражданских самолетов Ту-214. Но учитывая его размеры, по мнению военных экспертов, с которыми поговорили "Схемы", в этом ангаре также могут ремонтировать и модернизировать стратегические бомбардировщики.

"Как мы видим, ангар состоит из двух частей. Одна из них – помещение для крупноузловой сборки или обслуживания и ремонта: с учетом размеров и имеющейся рулежной дорожки там одновременно можно обслуживать три самолета Ту-160. Второе – помещение с цехами для ремонта, изготовления или обслуживания агрегатов к самолету. То есть вполне логично предположить, что в помещение можно завезти детали и на выходе получить готовый самолет", – объясняет Анатолий Храпчинский.



Еще в 2016 году в России разработали программу по модернизации стратегической авиации: она предусматривает переоснащение старых Ту-160 в Ту-160М2. Значительную часть средств из миллиардной государственной программы заложили именно на развитие мощностей Казанского авиационного завода.

Иркутский авиационный завод

Еще один государственный авиазавод, который увеличил мощности для производства самолетов, находится в Иркутске. Его профиль – истребители Су-30 всех модификаций, которые являются одним из самых популярных типов самолетов в воздушных силах России.

По данным международного издания The Military Balance, публикующего ежегодные отчеты о количестве военной техники в разных странах, в России более 120 самолетов Су-30.

На заводе и производят, и ремонтируют истребители. Он находится в черте города и попал в новости, когда в октябре 2022 года Су-30, взлетавший с аэродрома при заводе, упал на жилой дом в Иркутске:

В Главном управлении разведки Минобороны Украины тогда предположили, что это могло произойти из-за "низкого качества проведенного ремонта Су-30".



Анализируя спутниковые снимки Maxar и Planet Labs, журналисты "Схем" заметили, что еще в период с 2019 по 2021 год на территории завода неподалеку от основных мощностей появилась пристройка с выходом на авиаполосу, а уже в этом году заканчивается строительство другого схожего объекта. Вероятнее всего, второе здание также будут соединять со взлетной полосой.

Такие помещения, по мнению авиаэксперта Анатолия Храпчинского, могут использоваться для ремонта небольших гражданских бортов типа Sukhoi Superjet, а также истребителей типа Су-30.

"Это здание похоже на ангар уже для регламентного обслуживания и небольшого ремонта. Такие помещения могут использоваться для любых самолетов, которые он может разместить, – как Су-30, так и гражданских самолетов, которые также обслуживает этот завод", – объясняет Храпчинский.

Уральский завод гражданской авиации

Этот государственный завод расположен в Екатеринбурге. Хотя он занимается именно гражданской авиацией, на предприятии также ремонтируют двигатели и редукторы, которые могут использоваться и в военных вертолетах типа Ми-2, Ми-8, Ми-24 и Ка-52. Все эти вертолеты российская армия активно применяет в войне против Украины.

В сентябре этого года местные уральские издания начали писать о дефиците кадров на заводе и о том, что из-за увеличения объемов производства предприятие активно ищет работников.



Начиная с конца 2021 года на территории завода начали возводить новый крупный цех. Достроили его уже в этом году. Его длина 145 метров, ширина – 75.

"Новостройка на Уральском заводе гражданской авиации – бывшем заводе № 404 – это цех, где, скорее всего, производится профильная продукция – авиадвигатели. Или вспомогательные силовые установки – это агрегаты, которые снабжают дополнительной энергией самолет или вертолет. Такие здания не требуют прямого доступа к рулежной полосе", – объясняет Храпчинский.

Дубненский машиностроительный завод и "Кронштадт"

Еще один завод расположен в городе Дубна на севере Московской области. Он находится рядом с территорией предприятия, где, в частности, расположено Машиностроительное конструкторское бюро "Радуга", входящее в государственную корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".



Именно "Радуга" производит такие ракеты, как Х-22, Х-55, Х-101. Россия обстреливает ими жилые дома, торговые центры и объекты энергетической инфраструктуры украинских городов. Пример – удары по ТЦ "Амстор" в Кременчуге в июне 2022 года.

Журналисты "Схем" проанализировали спутниковые снимки территории предприятия за 2021–2023 годы и заметили, что за этот период рядом с заводом появилось большое здание. Его начали возводить в 2021 году, а достроили, судя по спутниковым фото, уже в этом году. Рядом также оборудованы две вертолетные площадки. У нового здания с территорией Дубненского машиностроительного завода совместный въезд.

Это новый частный завод по производству российских БПЛА, принадлежащий компании "Кронштадт".

О его создании в "Кронштадте" объявили еще в 2021 году. Профиль предприятия – выпуск военных дронов под брендом "Орион", "Гелиос" и других, с разными модификациями – от разведывательных до ударных.

"Кронштадт" – фирма, связанная с холдингом "АФК-Система" Владимира Евтушенкова, российского олигарха из окружения Владимира Путина. Его активы в Украине недавно были конфискованы.

Руководство "АФК-Системы" в мае 2022 года заявляло о выходе из "Кронштадта". Но в то же время, согласно российскому реестру юридических лиц, "АФК-Система" все еще имеет долю в 49,6% в дочерней фирме "Кронштадта" – "КТ – Беспилотные системы". Она, как говорится на официальном сайте компании, сотрудничает с Минобороны и ФСБ.

В июне 2022 года, уже во время полномасштабной войны, один из менеджеров "Кронштадта" объявил, что новый завод в Дубне набирает персонал, потому что "наращивает производство".



"Новый завод по производству беспилотных летательных аппаратов с целью выполнения полученных заказов в скором времени перейдет на трехсменный режим работы. В связи с чем компания "Кронштадт" продолжает набор персонала", – цитирует заместителя директора компании "Кронштадт" Алексея Белых российское издание TopWar.



В комментарии "Схемам" украинский военный эксперт Михаил Жирохов объясняет:



"Увеличение темпов производства дронов – это прямой результат полномасштабной войны. Еще до 2022 года они не делали ставку на БПЛА и в основном производили их для экспорта в другие страны. Теперь мы видим, что они активно начали расширять это производство именно для своих военных нужд".

Россия готовится к долгой войне?

Наращивают мощности и другие заводы военно-промышленного комплекса России. Российские власти об этом открыто отчитываются.



К примеру, в октябре этого года министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в церемонии сдачи корпуса будущего ракетного завода концерна "Алмаз-Антей" в индустриальном парке "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва". В ходе мероприятия Шойгу сообщил, что предприятие будет выпускать системы противовоздушной обороны.



Ранее, в январе 2023 года, стало известно, что дочернее предприятие концерна "Калашников" Zala Aero (ООО "Аэроскан") приобрело и переоборудовало торговый центр "Италмас" в Ижевске под производство барражирующих боеприпасов типа "Ланцет". В сентябре 2023 года посмотреть на этот процесс приезжал Владимир Путин.

Американский Институт исследования войны сообщил, что Россия, вероятно, уже начала использовать новые ударные дроны под названием "Италмас" вместе с иранскими Shahed-136/139. Завод-производитель не называется, но презентация подобных дронов проходила в упомянутом выше бывшем торговом центре "Италмас".



Военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии журналистам объясняет такое активное развитие военных заводов по всей России тем, что руководство страны не собирается прекращать войну в ближайшие годы и поэтому тратит сотни миллиардов рублей на развитие ВПК.



"В РФ существует программа развития вооруженных сил и военно-промышленного комплекса, функционирующая еще с 2010 года. В ее рамках проходит модернизация основных предприятий оборонного комплекса и возможное построение новых предприятий. Как мы видим, сейчас с обеих сторон активно идет "война БПЛА", и Россия делает на это определенный акцент, но не забывает и о других отраслях. Это может свидетельствовать и о том, что Россия готовится "играть вдолгую" в этой войне и не собирается что-либо прекращать", – говорит Михаил Жирохов.



По информации британской разведки, предложенный бюджет России на 2024 год предусматривает увеличение запланированных расходов на оборону по сравнению с бюджетом на 2023 год на 68 процентов.