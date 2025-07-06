В трёх крупных аэропортах России отменены и задержаны 400 рейсов

В трёх крупных российских аэропортах — московском Шереметьеве, петербургском Пулкове и нижегородском Чкалове (Стригино) — к 18 часам по московскому времени 6 июля отменили или задержали около 400 рейсов, сообщает Минтранс России.

Причиной стали ограничения, введённые для обеспечения безопасности полётов на фоне атак украинских дронов и неблагоприятных погодных условий, говорится в заявлении ведомства.

В Шереметьеве отменили 171 рейс, 56 рейсов задержаны более чем на два часа. В Пулкове отменены 90 рейсов, 37 задержаны. В Нижнем Новгороде — 26 рейсов отменены, 13 задержаны. Аэропорт Чкалов, как отмечает Минтранс, столкнулся с наиболее продолжительными ограничениями.

В Минтрансе заверили, что ситуация под контролем, и подчеркнули, что у авиакомпаний достаточно ресурсов для работы в сложных условиях.

Для поездок между Петербургом и Москвой люди стали покупать железнодорожные билеты. Это привело к их дефициту.

Коллапс в авиасообщении 5–6 июля может стоить авиакомпаниям около 20 миллиардов рублей, утверждают эксперты, опрошенные "Коммерсантом".

Минобороны России заявило, что вечеру воскресенья средства ПВО перехватили 48 украинских беспилотников. Среди них девять в Подмосковье и два над Ленинградской областью.