Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В центральной части Израиля возникли пожары после иранского обстрела

В районе ракетного обстрела в центре Израиля, 13 марта 2026 года
В районе ракетного обстрела в центре Израиля, 13 марта 2026 года

В городе Шоам в центральной части Израиля вспыхнул большой пожар в здании, повреждённом после ракетного обстрела из Ирана. Пока неясно, возник ли он из-за обломков перехваченной ракеты или кассетной боеголовки. Об этом сообщают израильские экстренные службы.

Еще один пожар произошел в Ришон ле-Ционе – там загорелось место падения осколка и несколько автомобилей. Экстренные службы в общей сложности обнаружили восемь мест поражения от падения осколков иранской ракеты.

Сообщений о пострадавших пока не поступало.

  • 28 февраля США начали совместную с Израилем военную операцию против Ирана. В результате ударов был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи, поражены военные и ядерные объекты страны. Иран в ответ наносит удары по американским базам и инфраструктуре союзников Вашингтона в странах Персидского залива.
  • Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) полагает, что в Исфахане под землей расположено хранилище высокообогащённого урана. Об этом говорилось в опубликованном недавно докладе МАГАТЭ. Уран может использоваться в качестве топлива для ядерных реакторов или подвергаться дальнейшей переработке для создания ядерного оружия. Тегеран разработку такого оружия отрицает.
XS
SM
MD
LG