В центральной части Израиля возникли пожары после иранского обстрела

В городе Шоам в центральной части Израиля вспыхнул большой пожар в здании, повреждённом после ракетного обстрела из Ирана. Пока неясно, возник ли он из-за обломков перехваченной ракеты или кассетной боеголовки. Об этом сообщают израильские экстренные службы.

Еще один пожар произошел в Ришон ле-Ционе – там загорелось место падения осколка и несколько автомобилей. Экстренные службы в общей сложности обнаружили восемь мест поражения от падения осколков иранской ракеты.

Сообщений о пострадавших пока не поступало.