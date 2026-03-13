В центральной части Израиля возникли пожары после иранского обстрела

В городе Шоам в центральной части Израиля вспыхнул большой пожар в здании, повреждённом после ракетного обстрела из Ирана. Пока неясно, возник ли он из-за обломков перехваченной ракеты или кассетной боеголовки. Об этом сообщают израильские экстренные службы.
Еще один пожар произошел в Ришон ле-Ционе – там загорелось место падения осколка и несколько автомобилей. Экстренные службы в общей сложности обнаружили восемь мест поражения от падения осколков иранской ракеты.
Сообщений о пострадавших пока не поступало.
- 28 февраля США начали совместную с Израилем военную операцию против Ирана. В результате ударов был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи, поражены военные и ядерные объекты страны. Иран в ответ наносит удары по американским базам и инфраструктуре союзников Вашингтона в странах Персидского залива.
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) полагает, что в Исфахане под землей расположено хранилище высокообогащённого урана. Об этом говорилось в опубликованном недавно докладе МАГАТЭ. Уран может использоваться в качестве топлива для ядерных реакторов или подвергаться дальнейшей переработке для создания ядерного оружия. Тегеран разработку такого оружия отрицает.