В центре Кирова 6 августа прошёл митинг против политических репрессий, организованный активистами "Партии Народной Свободы". Акция сначала была запрещена городской администрацией, сославшейся на пандемию коронавирусной инфекции нового типа. Однако это решение было отменено районным судом, передаёт редакция Идель.Реалии.

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Впервые за четыре с половиной года оппозиционный митинг в городе был проведён не на специальной площадке, определённой властями для протестов, отмечает редакция. Мероприятие продолжалось около часа, в нём приняли участие 9 человек. Они держали в руках плакаты с именами политических заключённых и лозунгами "Свободу не выбьешь ударами дубинок!" и "Россия будет свободной!"

Попытавшись запретить митинг, городская администрация заявляла, что звукоусиливающая аппаратура и плакаты привлекут людей, что, в условиях пандемии, создаст им угрозу жизни и здоровью. Районный суд под председательством 42-летней Любови Комаровой в своём решении постановил, что отказ является "произвольным, немотивированным и нарушающим конституционное право заявителя". Мэрия пыталась обжаловала решение в областном суде, но проиграла апелляцию.