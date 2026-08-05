В центре Лондона женщина с холодным оружием напала на людей

В центре Лондона, в районе Ковент-Гарден днём в среду, 5 августа, произошла ножевая атака. Неизвестная женщина, вооружённая холодным оружием, нападала на прохожих, нанося им раны.

По сообщению Skynews, пострадали не менее четырёх человек. Их доставили в больницы. Медики использовали не только автомобили Скорой помощи, но и вертолёт.

Полиция задержала нападавшую. Это женщина 47 лет. Её имя и возможные мотивы не называются. Она арестована по подозрению в незаконном владении оружием и нападении.

В полицейском участке района Кэмден прессе сообщили, что расследование находится на начальной стадии, но полиция подозревает у нападавшей психическое заболевание. На месте происшествия полиция изъяла пару ножниц.





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