В аннексированном Мариуполе демонтирован мемориал жертвам Голодомора и политических репрессий, который был установлен украинскими властями 18 лет назад в центре города.

Представительница оккупационных властей Евгения Кротова назвала памятник "символом дезинформирования". "Преподавая историю Украины, нам навязывали идею "геноцида" и "голодомора". Никто из преподавателей не описывал то, что было на самом деле", - завила она, не уточнив, что имеет в виду под правдивой, по её мнению, версией произошедшей катастрофы.

Отмечается, что гранит, оставшийся от мемориала, будет переработан на стройматериалы.

Голодомор - общепринятое название событий 1932-1933 годов в Украинской ССР, когда её территорию охватил массовый голод, повлёкший многомиллионные человеческие жертвы. По данным Института истории Украины, тогда погибли почти 4 миллиона человек.

В 2006 году Верховная рада Украины признала Голодомор "геноцидом украинского народа" со стороны руководства СССР, в частности - Иосифа Сталина. В 2018 году Сенат США принял аналогичную резолюцию.