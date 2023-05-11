В центре Милана, рядом с Римскими воротами, произошёл взрыв

В центре Милана, рядом с Римскими воротами на площади Золотых медалей, произошёл взрыв. По предварительным данным, взорвался фургон, перевозивший два десятка кислородных баллонов.
Загорелись припаркованные автомобили. На видео и фото с места инцидента видны огонь и поднимающийся вверх чёрный дым.
Издание Sky TG 24 сообщает, что огонь перекинулся на соседние дома. Эвакуирована школа. Учащиеся не пострадали.
Ранения получил водитель фургона. Он заметил огонь и успел вовремя выбраться из кабины, повредив руку и ногу.
По словам пожарных, возгорание могло начаться в двигателе. Водитель пытался его выключить, но ему это не удалось.
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