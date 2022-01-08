В центре Минска обрушилась часть пешеходного моста

В центре Минска обрушилась пешеходная часть моста через улицу Немига. Движение было полностью заблокировано. Инцидент произошёл в ночь на 8 января, никто не пострадал, передаёт Белорусская служба Радио Свобода.

Предварительная версия обрушения — усталость конструкций в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур. В последний раз капитальный ремонт моста проводили в 2017 году.

Теперь путепровод собираются полностью демонтировать.