В центре Москвы застрелили бизнесмена

Вечером 2 июня в центре Москвы был застрелен мужчина, сообщает пресс-служба СК. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Ведомство не назвало имя убитого, в сообщении лишь отмечается, что он родился в 1960 году. Источник РИА "Новости" в правоохранительных органах сообщил, что жертва — 62-летний бизнесмен Оганес Камарян, которого в Армении разыскивали по подозрению в подготовке убийства в корыстных целях. По данным Baza, в России Камарян владел небольшой фирмой, связанной с консалтингом, однако его основные активы были записаны на родных.

Как пишет телеграм-канал 112, в 2013 году Камарян пытался организовать заказное убийство своего оппонента Рафика Мадояна, который, как утверждается, входил в окружение ныне покойного Аслана Усояна, известного как Дед Хасан. Утверждается, что Камарян пообещал исполнителю 500 тысяч долларов и особняк в Испании, но полиция предотвратила преступление.

Утром 3 июня ГУ МВД сообщило о задержании подозреваемого. По данным Baza, это 24-летний гражданин Армении Айрик Ервандян.