В Туапсе после атаки дронов горел НПЗ, в Рыбинске - нефтехранилище

В ночь на 31 декабря украинские беспилотники атаковали город Туапсе в Краснодарском крае России. Как сообщил оперативный штаб региона, два человека пострадали. Был был поврежден причал в порту, нефтеперерабатыавающий завод (он принадлежит "Роснефти"), пострадали также жилые дома.

На кадрах с места видно, что на НПЗ после атаки возник пожар. Позже местные власти подтвердили, что в Туапсе на территории завода "потушили пожар на площади 300 квадратных метров". Пожар в порту Туапсе, по заявлению властей Краснодарского края, также был быстро потушен.

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (Туапсинский НПЗ) вместе с морским терминалом входят в структуру "Роснефти". Компанию возглавляет близкий друг и соратник Владимира Путина Игорь Сечин. Украина уже била по нефтяной инфраструктуре Туапсе в марте и в ноябре 2025 года.

Также в ночь на 31 декабря дроны атаковали город Рыбинск Ярославской области. О взрывах и пожаре сообщили местные жители на фоне объявленной в городе воздушной опасности. По данным Astra, загорелись цистерны с топливом после атаки на ФГКУ "Комбинат "Темп" Росрезерва. Речь идёт о хранилище топлива, входящем в систему Росрезерва (Федерального агентства по государственным резервам) России, отмечает "Настоящее Время".

Украина много месяцев наносит удары по российским НПЗ и хранилищам топлива. Киев их считает законной военной целью, так как нефть, бензин и дизель используются на фронте, либо продаются, а вырученные деньги идут на войну с Украиной. Последние удары украинские военные пока не комментировали.