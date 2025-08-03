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В Туапсинском округе Краснодарского края ввели режим ЧС из-за ливней

Наводнение из-за ливней в Краснодарском крае, 3 августа 2025 года
Наводнение из-за ливней в Краснодарском крае, 3 августа 2025 года

В Туапсинском округе Краснодарского края ввели муниципальный режим ЧС из-за ливней, в результате которых в реках поднялся уровень воды.

Глава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в округе подтоплены более 30 домов и более 40 придомовых территорий. "Непогода затронула и Горячий Ключ. В селе Фанагорийском резко поднялся уровень реки Чепси. Произошло подтопление улиц Калинина и Лесной, количество подтопленных домов и территорий уточняется", – написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Как сообщает оперштаб Краснодарского края, в районе села Фанагорийское обрушился пролет автомобильного моста – погибших и пострадаших нет. Кроме того, в селе Лермонтово потоками воды смыло мост.

В селе Дефановка с моста в воду упал автобус, в котором находились 25 человек. По данным оперштаба, всех удалось спасти.


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