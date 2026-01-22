В Туле активиста судят за фото могилы Навального

В Туле активиста Евгения Малюгина задержали и насильно доставили в суд по административному делу о демонстрации экстремистской символики из-за фотографии могилы погибшего в колонии оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает тульское сообщество активистов "Команда".

Изображение было опубликовано в телеграм-канале активиста. 25 декабря 2025 года его задержали, но через три часа отпустили с повесткой для составления протокола из-за того, что участковый, который должен был составить протокол, не пришел. На прошлой неделе он вместе с адвокатом пришел в отдел полиции, где на него составили протокол, сообщает "Настоящее Время".

22 января сотрудники полиции задержали его для доставления в Пролетарский районный суд. При этом, как отмечает "Команда", повестки в суд не было.

Позднее у суда задержали активистку Дарью Козлову, которая пришла поддержать Малюгина. Козлова рассказала "ОВД-Инфо", что ее везут в отдел полиции по Скуратовскому району, ей вменяют ту же статью, что и Малюгину.

Основанные Навальным ФБК и штабы Навального признаны российскими властями экстремистскими организациями. Ранее российские суды уже штрафовали людей за фотографии Навального, признавая его изображение экстремистской символикой. В частности, в конце ноября 2025 года депутата заксобрания Петербурга от "Яблока" Ольгу Штанникову привлекли к ответственности по той же статье из-за публикации с фотографией Навального 12-летней давности.