В Туле стреляли в главу компании по производству беспилотников

В Туле совершено покушению на главу компании-производителя беспилотников "Русская лаборатория воздушного транспорта" Андрея Черезова. Об этом сообщили утром 29 июля провоенные телеграм-каналы, впоследствии информацию подтвердили ТАСС и другие государственные СМИ.

Утверждается, что в Черезова трижды выстрелил неизвестный ночью в подъезде дома. "Пострадавшего экстренно госпитализировали, сейчас врачи оказывают ему помощь", - пишет ТАСС. Стрелявшего ищут, возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет сообщил, что в подъезде многоэтажного дома в Туле произошло покушение на убийство бизнесмена, имя пострадавшего не называется. Следствие рассматривает разные версии, в том числе и о связи покушения с профессиональной деятельностью Черезова.

Компания "Русская лаборатория воздушного транспорта" создана в 2022 году и занимается разработкой беспилотников. Черезов - её основатель и директор. Ранее, как сообщается, она получила контракты на поставку БПЛА учебным заведениям на сумму около 29,7 млн рублей. Также предприятие разрабатывает и изготавливает FPV-дроны "Овод", которые российские войска используют в войне против Украины. Евросоюз на днях включил её в санкционный список, отметив, что дроны, разработанные компанией, применялись на фронте против Украины.