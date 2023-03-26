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В Тульской области неподалёку от Новомосковска произошёл взрыв. Предположительно, взорвался дрон

В городе Киреевск в Тульской области в центральной части России днём 26 марта произошёл взрыв. Предположительно, взорвался беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой. Ранены два человека, сообщил ТАСС со ссылкой на местные оперативные службы. Кто и с какой целью запустил аппарат — неизвестно.

Взрыв прозвучал в 15:19 минут местного времени (совпадает с московским). По данным издания "База", диаметр воронки на месте случившегося составляет от 10 до 15 метров, а глубина — от 6 до 8 метров. По грубым подсчётам это эквивалентно приблизительно 14,5 килограмма тротиловой взрывчатки, подсчитал корреспондент РС.

В администрации губернатора Тулы сообщили, что на место выехали представители властей. Сообщается, что поверждены три жилых дома. "В настоящий момент угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет”, — говорится в сообщении местного комитета по региональной безопасности.

Издание SHOT со ссылкой на анонимный источник в экстренных службах сообщил, что в Киреевске мог взорваться беспилотник Ту-141 "Стриж". Это разведывательные аппараты советского производства с реактивным двигателем. Они используются украинской армией в переоборудованном виде для нанесения ударов, Киев такие атаки официально не комментирует. Киреевск находится приблизительно в 400 километрах от украинской границы.

По чему мог быть нанесён удар в этом случае — неизвестно. Однако Киреевск находится приблизительно в 25 километрах от Новомосковска. Там размещены несколько военных заводов. На 10 километров дальше от Киреевска расположена Тула, где размещён старейший в России оружейный завод.

  • 2 марта воронка воронка глубиной около полуметра была найдена приблизительно в 10 километрах от города. Одной из предполагаемых причин взрыва местные власти назвали атаку беспилотника. Предполагаемая цель тогда не называлась.

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