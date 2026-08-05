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В Тульской области после атаки БПЛА горит склад Wildberries

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

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Пожар одного из складов Widberries (иллюстративное фото)
Пожар одного из складов Widberries (иллюстративное фото)

В городе Алексин Тульской области после атаки беспилотников горит логистический центр компании Wildberries. За последние недели украинские военные атаковали более 10 складов этой компании.

Губернатор региона Дмитрий Миляев заявил, что подразделения Минобороны России уничтожили 107 украинских беспилотников над регионом. Сколько из них долетели до целей, он не уточнил. В результате украинской атаки, по его словам, загорелся склад Wildberries, повреждения зафиксированы в двух многоквартирных домах в Веневском районе, а также на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе.

Согласно анализу Astra, дом в Веневе был повреждён предположительно обломками ракеты.

Ранения получил один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь, написал он.

Пожар на складе компании подтвердили в Wildberries. В пресс-службе компании сообщили, что на месте работают пожарные расчеты, сотрудников заранее эвакуировали.

По подсчётам Forbes, без учётов последних двух ударов, из строя были выведены уже около 20% всех складских помещений Wildberries.

В Минобороны России отчитались о 475 сбитых украинских беспилотниках за ночь, независимых данных нет.

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