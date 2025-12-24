В Тульской области после атаки дронов произошёл пожар на предприятии

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о пожаре на территории одного из предприятий региона после атаки беспилотников в ночь на 24 декабря.

По словам Миляева, открытое горение локализовано, никто не пострадал. Кроме того, обломками дрона повреждены фасад и остекление частного дома в Большой Туле.

Миляев не уточнил, какое именно предприятие было атаковано беспилотниками. Украинские телеграм-каналы Exilenova+ и Supernova+ пишут, что это "Ефремовский завод синтетического каучука". Телеграм-канал ASTRA геолоцировал кадры местных жителей и пришёл к выводу, что пожар произошёл в районе завода.

Минобороны России отчиталось о 172 сбитых беспилотниках в ночь на 24 декабря, в том числе над Брянской областью – 110, Белгородской – 20, Калужской – 14 и Тульской – 12.