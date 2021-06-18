Власти в Туркмении лишают жителей Лебапского велаята на востоке страны доступа к продуктам за долги за бытовой газ. Им перекрывают подачу топлива и угрожают конфискацией имущества. Об этом сообщает Туркменская служба Радио Свобода — Радио Азатлык.

По словам корреспондентов издания, в нескольких районах региона сейчас проводятся расчёты по погашению задолженности за газ. Оплатить его можно только наличными, которых не хватает в стране, погружённой в последние годы в глубокий экономический кризис. Тысячам должников не дадут возможности купить муку, масло и сахар по субсидированным ценам.

По словам корреспондентов Азатлыка, списки должников преимущественно состоят из малообеспеченных семей и инвалидов. На фоне массовой безработицы, дефицита продуктов и лекарств, задержек в выплатах пособий и пенсий это фактически обрекает их на голод. При этом стоимость субсидированных продуктов растёт, а их норма сокращается в разы.

Так, месячная норма муки в январе сократилась с 5 килограммов на человека до 5 килограммов на семью, передаёт Азатлык. В некоторых регионах так же была сокращена норма других продуктов, например, сахара. Это приводит к росту недовольства населения, сельские жители всё чаще требуют от властей решения проблемы. Однако власти наличие кризиса официально не признают.