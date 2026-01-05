В Туркменистане журналисты РС нашли могилу пропавшего блогера

Журналисты Туркменской службы Радио Свобода нашли в Туркменистане место захоронения пропавшего блогера Дидора Амонсахатова, подтвердив тем самым информацию о его смерти. Об этом пишет "Настоящее Время".

Дидору Амонсахатову было 34 года. Он публиковал материалы в социальных сетях под псевдонимом Хитровский. Он критиковал власти Туркменистана, экономическую ситуацию в стране и высокие цены на продукты питания в сети TikTok.

Амонсахатов внезапно исчез в конце ноября 2025 года. 18 декабря журналисты Туркменской службы Радио Свобода из своих источников узнали о задержании Амонсахатова сотрудниками силовых структур Туркменистана и, вероятно, о его смерти в результате пыток. Власти не комментировали местонахождение блогера и причины его задержания и смерти.

Житель Туркменистана, который пожелал остаться неизвестным, рассказал Радио Свобода, что его самого забрали на допрос — после того, как он выразил соболезнования на странице Хитровского в связи со смертью блогера. По его словам, сотрудник Службы безопасности Туркменистана на допросе пригрозил ему, заявив, что судьба блогера должна послужить уроком для любого критика туркменского правительства.

В одном из последних видео Хитровский в частности раскритиковал резкое повышение цен на мясо, написав, что этот продукт недоступен для жителей Туркменистана. О том, что в стране продовольственный кризис, ранее сообщали и Радио Свобода, и другие независимые СМИ. При этом власти Туркменистана никогда не комментируют цены на продукты питания в стране, а также вопросы безработицы или низкого уровня жизни населения.

Правозащитные организации называют Туркменистан одной из самых закрытых и репрессивных стран мира, в которой нет политических и личных свобод, а также свободы прессы.