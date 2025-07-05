В Турции арестованы еще три мэра, представляющих оппозицию

В Турции в рамках расследования дела о коррупции в субботу арестованы ещё три мэра, представляющие оппозиционную Республиканскую народную партию (CHP). Аресты стали очередным шагом в кампании давления на избранных представителей CHP со стороны властей после убедительной победы партии на муниципальных выборах 2024 года и стремительного роста её популярности — на фоне падения рейтинга правящей Партии справедливости и развития (AKP) президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Расследование, ставшее поводом для новых арестов, ранее привело к отстранению от должности мэра Стамбула Экрема Имамоглу — одного из главных политических соперников Эрдогана и кандидата CHP на президентских выборах 2028 года. Его арест в марте вызвал массовые протесты по всей стране — крупнейшие с 2013 года. В начале недели полиция задержала более 120 человек в Измире, традиционно поддерживающем оппозицию.

Среди задержанных в субботу — мэр южного города Адана Зейдан Каралар, мэр курортной Антальи Мухиттин Бёчек и мэр юго-восточного города Адыямана Абдуррахман Тутдере. По данным агентства Anadolu, мэры Адана и Адыямана проходят по делу, возбужденному прокуратурой Стамбула по фактам предполагаемых махинаций при проведении тендеров и взяточничеству. Бёчек, как сообщает сайт BirGün, задержан в рамках отдельного расследования, инициированного прокуратурой Антальи. Вместе с ним был арестован и его сын.

Оппозиционные лидеры осудили действия властей. Мэр Анкары Мансур Яваш заявил: "В стране, где закон подчиняется политическим интересам, а справедливость применяется избирательно, невозможно говорить о доверии к правосудию". Он подчеркнул, что представители CHP не намерены мириться с несправедливостью и политическим давлением.

Одновременно в Анкаре продолжается слушание дела о предполагаемой покупке голосов на партийном съезде CHP в 2023 году, которое может привести к отмене избрания нынешнего лидера партии Озгюра Озеля, получившего широкую поддержку после протестов весной.