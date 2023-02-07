В Турции более 5400 погибших при землетрясении, страна в трауре

По последним данным, на юге Турции и в северных районах Сирии, где продолжаются поисково-спасательные работы, жертвами землетрясений стали более 7,2 тысяч человек. В Турции число жертв увеличилось до 5400, ранения и травмы получили более 32 тысяч человек. Разрушенными оказались приблизительно шесть тысяч зданий, среди которых многоэтажные жилые дома, сообщает Би-би-си.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, население территорий подвергшихся стихийному бедствию, составляет около 23 миллионов. По прогнозам ВОЗ, число окончательное число погибших может превысить 20 тысяч.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил 10 городов на юге страны зонами бедствия, сообщив, что в каждом из них будет введено трехмесячное чрезвычайное положение в связи с нанесенным ущербом. Эти меры, как заявил Эрдоган, помогут спасателям добраться до пострадавших селений и упростит доставку финансовой помощи для ликвидации последствий бедствия.

В Сирии в результате мощных подземных толчков разрушены тысячи домов, пострадали десятки городов, среди них Дамаск и Латакия. Наиболее тяжёлое положение в Алеппо, где несколько лет назад шли тяжёлые бои. Землетрясением повреждена древняя цитадель, которая входит в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Землетрясения в Турции и Сирии произошли последовательно друг за другом 6 февраля 2023 года с интервалом в девять часов. Эпицентр первого, с магнитудой 7,8, находился в районе Шехиткамиль в Газиантепе (Турция). Эпицентр второго, с магнитудой 7,5 — в районе Экинозу в Кахраманмараше (Турция).

После первых катастрофических толчков были зарегистрированы сотни повторных толчков, магнитуда самого сильного из которых достигала 6,7. Власти Турции объявили чрезвычайное положение в 10 городах и продолжительный траур.