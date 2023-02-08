В Турции и Сирии 12 тысяч жертв, пострадавшие критикуют Эрдогана

Президент Турции Реджеп Эрдоган в среду признал недостатки в оказании первоначальной срочной помощи всем пострадавшим от землетрясения. Reuters и другие источники сообщили, что общее число погибших в Турции и Сирии к вечеру среды превысило 12 тысяч. Жители разрушенных городов гневно критикуют действия правительства.

Ердоган, готовящийся к майским президентским выборам, посетил районы бедствия и заявил, что работы экстренных служб теперь проходят "нормально", и никто не останется без крыши над головой.