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В Турции и Сирии 12 тысяч жертв, пострадавшие критикуют Эрдогана

Президент Эрдоган встретился с пострадавшими от землетрясения. Город Кахраманмараш на юго-востоке Турции, 8 февраля 2023

Президент Турции Реджеп Эрдоган в среду признал недостатки в оказании первоначальной срочной помощи всем пострадавшим от землетрясения. Reuters и другие источники сообщили, что общее число погибших в Турции и Сирии к вечеру среды превысило 12 тысяч. Жители разрушенных городов гневно критикуют действия правительства.

Ердоган, готовящийся к майским президентским выборам, посетил районы бедствия и заявил, что работы экстренных служб теперь проходят "нормально", и никто не останется без крыши над головой.

  • В Турции более 53 тысяч человек ранены, таковы данные представительства Всемирной организации здравоохранения в Турции. Официальной информации о раненых в Сирии пока нет.
  • По данным ЮНИСЕФ, при землетрясениях погибли тысячи детей.
  • Тысячи жителей пострадавших городов остались без жилья, разрушены тысячи строений, включая больницы, школы и многоквартирные дома.
  • Более 12 000 спасателей из служб по чрезвычайным ситуациям и 9 000 военнослужащих заняты на расчистке завалов и поиске выживших и погибших.
  • Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии.

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