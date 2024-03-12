В Турции исчез таджикский оппозиционер Сухроб Зафар

В Турции исчез глава оппозиционной правительству Таджикистана "Группы 24" Сухроб Зафар. Активисты движения утверждают, что в последние два дня им не удаётся связаться с ним, его телефон выключен. Они также ничего не знают о местонахождении своего руководителя. Об этом сообщает таджикская служба Радио Свобода (Радио Озоди).

Зафар живёт в Турции с 2014 года. Его соратники утверждают, что он неоднократно получал сообщения, в которых ему угрожали убийством или похищением и отправкой в Таджикистан. Активисты "Группы 24" предполагают, что его могли выкрасть.

Подтвердить эту информацию по другим источникам пока не удаётся. Сообщается, что Зафара ранее неоднократно задерживали в Турции, но затем отпускали.

Редакция Радио Озоди отмечает, что за последний месяц это уже второй случай исчезновения активиста "Группы 24" в Турции. В феврале представители движения сообщили об исчезновении в Стамбуле Насимджона Шарифова. До сих пор ничего не известно о его местонахождении.

"Группа 24" – общественно-политическое движение, созданное в 2012 году в Москве таджикским предпринимателем и оппозиционером Умарали Кувватовым, который был убит в январе 2015 года в Стамбуле. В 2014 году Верховный суд Таджикистана признал организацию "экстремистской" и запретил её деятельность на территории страны.