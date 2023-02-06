В Турции объявлена неделя траура по жертвам землетрясения

В Турции объявлена неделя траура по погибшим в результате мощного землетрясения на юго-востоке страны. Об этом вечером в понедельник объявил президент Реджеп Эрдоган. Число жертв трагедии превысило две с половиной тысячи и с каждым часом растёт. Более 1500 человек погибли в Турции, более 1000 - в соседней Сирии.

Число раненых превысило 10 тысяч. Разрушены тысячи домов, пострадали десятки городов. Ведутся спасательные работы.

Произошедшее утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,8 - сильнейшее в Турции в XXI веке. Эрдоган оценил его как крупнейшее стихийное бедствие в стране с 1939 года, когда также произошло мощное землетрясение. Днём в понедельник последовал ещё один подземный толчок магнитудой 7,7 примерно в том же районе. Подземные толчки были зафиксированы и в соседних странах - Грузии, Армении, Ливане, Иране.

В Сирии пострадали как районы под контролем официального Дамаска, так и территория под контролем поддерживаемой Турцией вооружённой оппозиции. В обоих частях страны погибли сотни людей. Серьёзно пострадал город Алеппо, бывший несколько лет назад местом ожесточённых сражений во время его штурма при поддержке российской армии.

По словам Эрдогана, помощь Турции пообещали оказать уже более 45 стран. Среди них Соединённые Штаты. Как сообщили в Белом доме, США направили в страну две команды спасателей по 79 специалистов в каждой. Помощь предложили также Россия и Украина.

Ряд стран намерены также оказать помощь Сирии, в их числе ОАЭ, Франция, Германия. По сообщению Минобороны России, к спасательным работам привлечены более 300 российских военных из размещённого в стране контингента.